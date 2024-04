Wintereinbruch hat die Steiermark fest im Griff

In der Steiermark sind mitten im April plötzlich wieder Räumfahrzeuge unterwegs! Über Nacht hat es bis in tiefe Lagen heruntergeschneit – für Autofahrer heißt es aufpassen, und für Haushalte ohne Strom gedulden. Auch in Kärnten kehrte der Winter mit Schneefällen bis in die Täler zurück.