„Jugendbanden jagen uns allen große Angst ein“

Sohn wurde von Tschetschenenbande überfallen

Die Probleme mit den Jugendlichen gehen aber über die Schule hinaus. „In unserer Gegend war es immer ruhig, jetzt jagen uns Jugendbanden große Angst ein“, erzählt Kiesling, der in der Nähe der Schule in einer Reihenhaussiedlung wohnt. Erst kürzlich habe er von einer Nachbarin gehört, dass diese beim Joggen von jungen Männern belästigt worden sei. Mit Tschetschenen hat Kiesling schlechte Erfahrungen gemacht: Sein Sohn wurde vor zwei Jahren am Praterstern von einer sechsköpfigen Bande überfallen. Jetzt befürchtet er, dass so etwas in seiner Wohngegend auch passieren könnte.