Salzburg entscheidet heute über U-Bahn-Millionen

Der künftige Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) wird gegen die geplanten Zahlungen stimmen. Er will zuerst wissen, wann die Bürgerbefragung über das Projekt stattfindet. Noch-Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP): „Das ist Harakiri, was die SPÖ da macht.“ Er will die Mittel schnellst möglich beschließen. Ab dem 8. Mai übernimmt der neu gewählte Gemeinderat in der Stadt Salzburg.