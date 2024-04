Schneefahrbahn, aber am Wochenende wird’s heiß

Der April 2024 hat wettertechnisch wirklich alles zu bieten. Graupel sorgte schon am Samstagabend auf den Straßen für gefährliche Situationen: Gleich zu elf Verkehrsunfällen ist es auf der Autobahn A 1 im oberösterreichischen Seengebiet wegen plötzlicher Graupelschauer gekommen. Vor allem Fahrzeuge mit Sommerreifen gerieten ins Schleudern. Am Sonntag hingegen gab es im Haselgraben ein Winter-Comeback, das so manchen Autofahrer an die Grenzen und darüber hinaus brachte. Zahlreiche Autos landeten im Straßengraben.