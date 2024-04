78-Jährige verschlief Brand in ihrem Vierkanthof

Zu dem Brand in dem Bauernhof war es in den frühen Morgenstunden gekommen. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer einen Brand bei dem Vierkanthof in Waldneukirchen. Er verständigte die Feuerwehr. Diese begann mit der Brandbekämpfung durch ein Fenster und musste die Haustüre aufbrechen, um im offensichtlich bewohnten Gebäude nach Personen zu suchen.