König Harald kehrt aus dem Krankenstand zurück

Der norwegische König Harald V. will nach wochenlangem Krankenstand seine Aufgaben als Staatsoberhaupt nächste Woche wieder wahrnehmen. „Ich kann bestätigen, dass der König am Montag wieder arbeiten wird“, teilte Sprecherin Sara Svanemyr am Freitag mit, ohne jedoch nähere Angaben zum Gesundheitszustand des 87-jährigen Monarchen zu machen.