Oje SPÖ | Kein G´riss um Plätze

Oje SPÖ! Aufbruchstimmung bei den Sozialdemokraten? Neue Dynamik mit dem neuen, feurigen Parteichef Andreas Babler? Will jeder dabei sein, wenn die Roten auf die Überholspur biegen? Sieht nicht ganz danach aus. Wie heute in der „Krone“ und auf krone.at zu lesen: Der aktuelle SPÖ-Bundesgeschäftsführer (er heißt Seltenheim, falls Sie das nicht gewusst haben; aber vielleicht wollten Sie es gar nicht wissen; Sie MÜSSEN es jedenfalls nicht wissen) schrieb per WhatsApp gerade an seine Parteifreunde: „Liebe Genoss*innen, es gibt noch Restplätze für den Parteirat“. Der ist für den 27. April in der Messehalle im niederösterreichischen Wieselburg geplant. Und dort, in seinem Heimatland, will Andreas Babler eine programmatische Rede mit „Herz und Hirn“ halten, wie es heißt. Wobei: Genau das wäre ja, wie Babler bei den beiden SPÖ-Parteitagen in Linz und Graz im Vorjahr bewiesen hat, seine Stärke. Und trotzdem ist das Interesse selbst der Parteifreunde überschaubar? Oje SPÖ!