Mordfall Peggy (9): Mutter klagt Ex-Verdächtigen

Fast 23 Jahre nach dem Verschwinden des Mädchens ist vor dem Landgericht Hof am Donnerstag eine Schmerzensgeldklage der Mutter verhandelt worden. Sie richtet sich gegen einen früheren Verdächtigen in dem Fall. Der Mann hatte 2018 bei Vernehmungen der Polizei angegeben, Peggys Leiche im Mai 2001 in ein Waldstück geschafft zu haben. Zuvor habe er den leblosen Körper des Mädchens von einem anderen Mann an einer Bushaltestelle in Lichtenberg entgegengenommen, sagte er damals aus. Wenig später warf der Anwalt des Mannes der Polizei vor, den damals 41-Jährigen unter Druck gesetzt zu haben. Die Polizei bestritt dies zwar, doch der Mann widerrief sein Geständnis und kam auf freien Fuß.