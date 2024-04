Slowaken sammeln Geld für Ukraine-Munition

Die Slowakei will unter der Führung von Ministerpräsident Robert Fico „keinen Schuss Munition mehr“ an die Ukraine senden. So lautete zumindest die Botschaft während des Wahlkampfs des linksnationalen Politikers im Vorjahr. Dieser Position bleibt seine Regierung auch weiterhin treu und will sich einer tschechischen Initiative zum Kauf von rund 500.000 Artilleriegranaten nicht anschließen. Dem widersetzen sich nun zahlreiche Menschen in der Slowakei und haben eine private Spendeninitiative gegründet.