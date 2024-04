Ochsner sieht sich schon nach nächstem Standort um

Trotz Energiewende ist der Wärmepumpenmarkt auch für Ochsner keine „gmahte Wiesn“: Der Hersteller, der seine Zentrale in Haag in Niederösterreich hat, spürt starken Gegenwind, ausgelöst durch den Nachfrageeinbruch in Deutschland. Am Dienstag wurde das neue Werk in Dietach (Oberösterreich) eröffnet.