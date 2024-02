Das ist für die EU-Wahl am 9. Juni zu beachten

Eine ausgefüllte Wahlkarte kann dann sowohl per Post als auch in jedem Wahllokal im Land abgegeben werden. Stimmberechtigt sind Österreicherinnen und Österreicher ab 16 Jahren - auch wenn sie im Ausland leben - und EU-Bürgerinnen sowie -bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. Als Stichtag legt die Regierung den 26. März fest. An ihm orientieren sich Fristen wie der Eintrag in die Wählerevidenz und das Sammeln von Unterstützungserklärungen für Parteien.