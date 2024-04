Lizenz? „Bin mir sicher, dass es noch möglich ist“

Ein kleines Dankeschön werden die Austrianer am Ende vielleicht an Bischofshofen richten. Die Pongauer nahmen Imst, dem einzigen Konkurrenten um den Aufstieg, beim 3:3 Punkte ab. Die Tiroler, die schon in erster Instanz die Lizenz vom Senat 5 bekommen hatten, trafen erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Sehr zur Enttäuschung von BSK-Trainer Adonis Spica. Schließlich gaben die Hausherren wieder einmal eine Führung aus der Hand, waren schon mit zwei Toren in Front gelegen. Momentan ist beim amtierenden Landesmeister der Wurm drinnen. „Wir haben viel Pech“, sagt Spica.