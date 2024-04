Meister gewann Duell gegen „Vize“ erneut

„Bessere Mannschaft hat verloren“

An dieser Einstellung änderte auch das 0:1 im fan.at-Spiel der Runde, das iauch per Livestream übertragen wurde, nichts. Thalgaus Wintersteller erzielte nach nicht geklärtem Mrkonjic-Lochpass das Goldtor per Edelroller (37.). Warum der Trainer fest im Sattel sitzt? Bürmoos erspielte sich ein klares Chancenplus, vor dem Tor von Nemeth verließ den „Nordstern“ aber der Mut. Bälle, die auch der Trainer nicht verwerten kann, macht der Obmann seinem Übungsleiter nicht zum Vorwurf: „Die bessere Mannschaft hat verloren. Schade, mit einem Sieg wäre die Abstiegsfrage für uns wahrscheinlich erledigt gewesen.“