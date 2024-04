Bürgerjahr statt Zivildienst

Altenpflege, Katastrophenschutz

ANDERERSEITS wäre es im Sinne des Gleichheitsgrundsatzes hoch an der Zeit, das, was die Wehrpflicht für die jungen Männer bedeutet, auch für die jungen Frauen gesetzlich zu verankern. Die Zeiten, in denen es hieß, dass die Männer mit der Waffe in der Hand die Heimat zu verteidigen hätten, wohingegen die Frauen am heimischen Herd für Haushalt und Kinder sorgen müssten, sind ja hoffentlich vorbei.