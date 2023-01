Zivildienst bei Burschen weiter hoch im Kurs

Ob im Rettungsdienst, in der Altenbetreuung oder in Krankenhäusern - für viele soziale Einrichtungen gelten die Zivildiener spätestens seit Anfang der 2000er-Jahre als tragende Säule. Im Vorjahr dienten exakt 14.370 junge Männer als „Zivis“ ab. Das ist ein Plus von immerhin 1,5 Prozent im Vergleich zu 2021, wie aus der aktuellen Bilanz hervorgeht. Damit liegt die sogenannte Bedarfsdeckung bei 87,8 Prozent und ist ebenfalls gestiegen.