ÖVP stolpert mit Fehlstarts ins Superwahljahr

Die Rechnung geht nicht auf

Die ÖVP versucht sich das Ergebnis schönzureden, indem sie die „bürgerlichen Stimmen“ zusammenzählt. Diese Rechnung geht allerdings nicht auf, denn die Volkspartei hat auch in Salzburg eine bittere Niederlage einstecken müssen – sie verlor in der Landeshauptstadt den Bürgermeister an die SPÖ und hat auch bei allen AK-Wahlen bisher Federn lassen müssen. Ein Trostpflaster war, dass sie in den kleinen Gemeinden in Salzburg gut abgeschnitten hat. Spätestens nach den erwarteten Verlusten bei der EU-Wahl am 9. Juni sollte dann bei der Volkspartei Feuer am Dach sein.