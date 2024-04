Pidcock gewinnt Rad-Klassiker in den Niederlanden

Das stark verkürzte Rennen der Frauen ging an die Niederländerin Marianne Vos (Visma), weil die vermeintliche Siegerin Lorena Wiebes (SD Worx) im Sprint zu früh gejubelt hatte. Die Tirolerin Christina Schweinberger (Fenix) wurde in der zweiten größeren Gruppe 26 Sekunden zurück 33. Wegen eines Rettungseinsatzes nach einem Unfall mit einem Polizeimotorrad und einem PKW war das Feld in der Anfangsphase über eine Stunde angehalten worden. Die später gestarteten Männer wurden an der Unfallstelle vorbeigeleitet.