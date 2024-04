„Wir melden uns mit voller Power wieder zurück“

„Krone“: Wie fühlt es sich an, wieder hier im schönen Land Tirol zu sein?

Andreas Gabalier: Ich habe nur schöne Erinnerungen an Tirol. Diese reichen von den Anfängen des Ursprung Buam-Festes in Mayrhofen im Zillertal über die ersten Konzerte in Kitzbühel, den Winterpartys in Seefeld, Motorrad-Ausflügen bis hin zu Urlauben. Ich bin wirklich sehr gerne hier, es fühlt sich immer gut an. Auch ein Grund dafür, warum wir Jahr für Jahr im August immer in Kitzbühel spielen. Hin und wieder höre ich die Frage: ,Wird dir das denn nicht zu blöd?’ Meine Antwort: ,Aber nein, natürlich nicht, schöner geht’s ja gar nicht.’ Auch heuer zieht das Wochenende in Kitzbühel tausende Menschen an – wie auch jenes hier in Ischgl.