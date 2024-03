Die Skigebiete lassen es zum Saisonfinale krachen

Gerockt wird am Osterwochenende auch in See mit mehreren Live-Bands. Wagemutige können an einem Eiswasser-Surfwettbewerb teilnehmen (30.3.). Ausgefallen geht es auch in Galtür zu. Zielgruppe sind dort am 27. März jedoch die Kinder. Sie dürfen beim Konzert von Heavysaurus (vier Dinosaurier und ein Drache) aktiv mitmachen.