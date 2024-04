Waldbrände im April forderten die Feuerwehren

Nach den ungewöhnlich warmen Temperaturen Anfang April kam es am Samstag zu den ersten Wald- und Feldbränden des Jahres: Gleich an vier Orten waren die Florianis in Oberösterreich gefordert. In Goldwörth mussten wegen eines Feuers auf einem Feld sogar zehn Feuerwehren ausrücken.