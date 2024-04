Salzburg blickt auf die Innsbruck-Wahl

Drei Wochen nach der Bürgermeister-Entscheidung in der Stadt Salzburg steht die nächste wichtige Stadt-Wahl auf dem Kalender. Innsbruck wählt heute einen neuen Gemeinderat und Bürgermeister. Da es gleich 13 Bürgermeisterkandidaten und ebenso viele Listen gibt, ist eine Stichwahl in zwei Wochen wahrscheinlich. Auch die Politbüros in Stadt und Land Salzburg schauen gespannt in die Tiroler Landeshauptstadt. Anders als in Salzburg haben die Grünen mit Stadtchef Georg Willi die Chance auf Platz eins im Gemeinderat und den Einzug in die Stichwahl.