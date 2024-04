„Der Platz hier war für uns das Ende der Welt“

„Da waren nur viele Schrebergärten“

Die 82-Jährige erinnert sich: „Der Platz hier war für uns wie das Ende der Welt. Die Raiffeisenbank oder die Krankenkasse hat es ja noch nicht gegeben, da waren nur viele Schrebergärten.“ Die ersten Jahre waren für die Beschicker hart, aber dann hat sich der Markt sukzessive weiterentwickelt. Was auch Wirtschafts- und Kulturwissenschafterin Herta Neiß bestätigt und über den Stellenwert des „Südis“ meint: „Du wirst einen historisch gewachsenen Markt nie durch einen Supermarkt oder ein Einkaufszentrum ersetzen können.“ Derselben Meinung ist auch Maria Kössler. Was sich bei ihren Kunden in den letzten Jahrzehnten verändert hat? „Früher sind die Menschen mit vollbepackten Einkaufstaschen zu Fuß nach Hause gegangen, heute kommen viele nur wegen Kleinigkeiten mit Autos.“