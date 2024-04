„Haben uns als Nummer zwei Österreichs etabliert“

Mittwochabend war für Hartberg eine Premiere: Erstmals bestritten die Volleyball-Herren in Innsbruck ein Finalspiel. Und sie machten gute Figur, zwangen Titelverteidiger und Favorit Hypo Tirol in einen fünften Satz. Am Sonntag (ab 20:15 Uhr live in ORF SPORT +) geht die „Best-of-7“-Serie in die zweite Runde. Die Stadtwerke-Hartberg-Halle wird zum Hexenkessel.