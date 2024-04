„White Bird“: Helen Mirren klärt über Nazis auf

So weit die Koordinaten eines berührenden Jugenddramas im zeitgeschichtlichen Kontext, das sich aber als Rückblende in einer eher an den Haaren herbeigezogenen jetzt zeitigen Rahmenhandlung wiederfindet, in der eine betagte Großmutter, Sara (Helen Mirren), ihren verhaltensauffälligen Enkel, auf dessen Konto Mobbing und ein Schul-Rausschmiss gehen, aufzurütteln versucht – mit ihren bewegenden Erinnerungen an die NS-Zeit.