Kultbetrieb beweist: Essig passt einfach zu allem

Wie süß, warm und vollmundig Essig sein kann, bewiesen die Proben des Apfel-Balsamessigs. Hier durften sich die Besucher durch teilweise 40 Jahre alte Reserven kosten und die geschmacklichen Unterschiede zu den heutigen Produkten erahnen. Der Apfel-Balsamessig schmiegt sich in jeder Hinsicht fruchtig-süß an den Gaumen, erinnert an Powidl-Marmelade und Honigtopf. Je „jünger“ der Essig war, desto cremiger wurde auch die Konsistenz. So könnte der 2014-er Balsamessig schon fast als Marmelade durchgehen. Herrlich vollmundig, passt er laut Gölles-Junior Chef David hervorragend zu Erdbeeren mit Schlagobers und Vanilleeis.