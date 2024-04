Überschwemmung in Russland: Dorf evakuiert

Hunderte Häuser in Orenburg überflutet

In der Stadt Orenburg, die weiter westlich am Ural liegt, wurden in der Nacht Hunderte Häuser überflutet. Vermutlich an diesem Freitag werde der Scheitelpunkt erreicht, sagte Vize-Bürgermeister Alexej Kudinow der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge. In zwei Tagen würden die Überschwemmungen dann voraussichtlich zurückgehen. Den Behörden zufolge lag der Pegelstand in Orenburg am Morgen bei 11,29 Metern. Am Vortag war der Pegel noch bei 10,87 Metern gelegen.