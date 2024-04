Hochwasser im Ural: Ausnahmezustand verhängt

Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden

„Es hat sich eine kritische Situation ergeben“ erklärte der von Kremlchef Wladimir Putin in die Region beorderte Zivilschutzminister Alexander Kurenkow am Sonntag bei einem Besuch in Orsk. Mehr als 4000 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. Es seien elf Notunterkünfte für mehr als 8000 Menschen eingerichtet worden.