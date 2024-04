Nach „Jahrhundertflut“: 100.000 Menschen evakuiert

Viele harren in Dachböden aus

Auch in anderen Gebieten wurden die Menschen mit Sirenen und in TV-Sondersendungen dazu aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Einige entschieden sich dennoch, vorerst zu bleiben und auf Dachböden auszuharren. Insgesamt wurden bislang 10.500 Häuser in Russland überschwemmt, die meisten davon in der Gegend um Orenburg.