Buchhalterin überwies Geld auf das eigene Konto

Eigene Kontonummer angegeben

Die Beschuldigte war in dieser Zeit als Buchhalterin in einem Betrieb im Bezirk Vöcklabruck tätig. Unter anderem musste sie dabei Überweisungen für den Betrieb durchführen. Die Frau habe diese aber an sich selbst durchgeführt, indem sie beim Empfängernamen andere Empfänger angeführt, aber ihre eigene oder die Kontonummer ihres Lebensgefährten eingetragen habe. Dem Eigentümer ist dadurch ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden.