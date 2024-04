Das hat Pfiff: Der Routinier und der Aufsteiger

Der 26-jährige Innsbrucker schaffte den Sprung in die deutsche Profi-Liga DEL, feierte in der ICE sein Playoff-Debüt und wurde vom internationalen Verband IIHF für eine U20-WM in Großbritannien nominiert. „Nächstes Jahr möchte ich ins Finale kommen.“ Am Freitag ist Andi in Salzburg Zuschauer, geht’s für seinen Bruder Mario und die Bullen um den Ausgleich in der Serie.