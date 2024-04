Pickerl-Chaos für private Autos beim Obus

Die Vorwürfe an die Salzburg Linien wiegen schwer, die Salzburgs Grüne in einer dringlichen Anfrage im Landtag an Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) richten. In den Werkstätten der Obus-Remise in der Landeshauptstadt soll es zu einer regen Ausstellung von „Pickerln“ – Paragraf 57a – für private Autos gekommen sein. So viele, dass der Werkstätte die Berechtigung für Pickerl-Überprüfungen zeitweise entzogen wurde und sogar Obusse von externen Stellen ihre Plakette bekommen mussten. Um die Fragen zu klären, haben Simon Heilig-Hofbauer und Klubobfrau Martina Berthold am Dienstag die Fragen im Landtag eingebracht. Antworten müssen innerhalb von zwei Wochen erfolgen.