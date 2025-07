27 Geldtaschen-Diebstähle von fünf Frauen verübt

Im Februar hatten die Diebinnen in Salzburg zugeschlagen: Sie stahlen drei verschiedene Geldbörsen und hoben danach mit den gestohlenen Bankkarten Geld am Automaten ab. Jetzt weiß die Polizei: Die Serien-Täterinnen waren auch in Graz und Wien aktiv – und sogar EU-weit. Eine ist in Haft, die anderen auf der Flucht.