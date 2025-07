Starke Reisewelle aus Deutschland erwartet

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass der Reiseverkehr auch in Salzburg immer stärker zunimmt. Die Tauernautobahn A10 hat schon längst ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Daher wird es am Wochenende wieder zu Verzögerungen in Richtung Süden kommen. Neben Nordrhein-Westfalen starten auch Teile der Niederlande in die Ferien.