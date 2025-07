Salzburger leiden unter hohen Urlaubspreisen

Wer in den Sommerferien wegfahren will, muss tiefer in die Tasche greifen. Knappe Budgets schränken hier die Auswahl ein. Manche suchen sich deshalb andere Reiseziele als bisher. Aber: Abhalten lassen sich die Salzburger von ihrem Urlaub nicht. Dieser dauert im Sommer im Schnitt sieben bis zehn Tage.