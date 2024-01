Langsame Fahrt aus der Obus-Krise

Die Zahl 300 ist die magische Hürde für den Obus in Salzburg. Denn um wieder in den vorgesehenen 10-Minuten-Takt zurückkehren zu können, ist diese Zahl an Lenkern nötig – und das in Vollzeit. „Wir hoffen das bald erreichen zu können“, zeigt sich Gerlinde Hagler, Geschäftsführerin der Salzburg Linien, optimistisch. Denn mit mehr als 570 Bewerbungen im vergangenen Jahr konnte die Zahl mehr als verdoppelt werden. Ans Steuer schafft es am Ende nur ein Bruchteil davon. Derzeit sind 32 Personen in Ausbildung. Das ist auch den hohen medizinischen Anforderungen geschuldet. „Krone“-Leser wissen: Der Obus fällt unter das Eisenbahngesetz.