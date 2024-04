Bregenzer Hypobank im Visier der Klimaaktivisten

Bereits seit Juli 2023 protestieren die Klimaaktivisten an Tagen, an denen eine Landtagssitzung über die Bühne geht. Diesen Mittwoch hatten sie aber nicht das Landhaus ins Visier genommen, sondern die Bregenzer Hypobank. Jene Landesbank, die nach der Kreditvergabe an Rene Benko auf Millionen sitzen bleiben dürfte.