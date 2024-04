Bei diesem Buch können Jung und Alt dazulernen

Per Zufall zum Kinderbuch gekommen

Die junge Pongauer Autorin Sandra Klammer kam per Zufall zum Buchprojekt. Im Tauernbahn-Museum in Schwarzach erarbeitete sie eine Ausstellungsführung für Kinder, schrieb dazu Erzählungen etwa über die Lokomotive Rosalie. Die fanden großen Anklang und sie wurde in der Folge für das Buchprojekt angefragt.