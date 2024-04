Mit blutroter Farbe gegen den „Völkermord“ in Gaza

Pro-palästinensische jugendliche Anhänger mit Verbindungen zu Just Stop Oil beschmieren in London die Zentrale der Labour Party mit roter Farbe. Sie beschuldigen die Arbeitspartei, am „Völkermord“ in Gaza „mitschuldig“ zu sein, weil sie sich weigern, sich für ein Ende der Waffenverkäufe an Israel einzusetzen.