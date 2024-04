Sigrid Maurers teurer, peinlicher Internetspaß

Nun ist Sigrid Maurer keine Fitnessinfluencerin oder Reisebloggerin, sie entwickelt keine Rezepte und ist keine Dekorationsberaterin. Sigrid Mauer ist Klubobfrau der Grünen. Die Grünen sitzen in der Bundesregierung. In jener Bundesregierung, die beim Kampf gegen die Teuerung so bemerkenswert versagt hat.