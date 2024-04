Zwei Frauen lassen in TV-Show die Röcke fallen

„Es ist vermeidbar, Tröpfchen in der Hose zu haben. Trotzdem leiden so viele Frauen still unter diesem Problem und auch unter vielen anderen Problemen“, so Sacher und Rechberger, die am Dienstag, 9. April, ab 20.15 Uhr in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ nach Investoren angeln und dabei ihre Röcke fallen ließen, um das Problem der Blasenschwäche zu unterstreichen.