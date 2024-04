Thalia probiert jetzt Secondhand bei Büchern aus

Annahmestellen derzeit nur in Wien

„Die Initiative verbindet die Freude am Lesen mit Umweltbewusstsein“, betont Heumann. Bei Bookbot wurden im Vorjahr monatlich über 130.000 gebrauchte Bücher weiterverkauft. Achtung: Die Thalia-Annahmestellen sind in der Testphase nur in Wien.