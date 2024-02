Drei Millionen Euro sollen heuer in den Futternapf

Produktion nun im Innviertel

Seit dem Marktstart 2020 hat sich der von Maurer, Patrick Etz und Stephan Freh gegründete Tierfutter-Hersteller weiterentwickelt: Mehr als eine Million frische Mahlzeiten wurden gekocht, das Team wuchs auf 15 Mitarbeiter, die Produktion wurde von St. Pölten ins Innviertel übersiedelt, was mit Blick auf die Expansion in Deutschland und in die Schweiz strategisch viel besser passt. „Wir haben außerdem in Passau ein riesiges Tiefkühldepot, in dem unsere Mahlzeiten gelagert werden können“, sagt Maurer, der in Gmunden lebt.