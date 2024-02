Haselsteiner stieg bei „2 Minuten 2 Millionen“ aus

Die zehn Jahre „sehr genossen“

Die weiteren Investoren applaudierten Haselsteiner in der Sendung. Auch wurde der Ex-Chef des Bauriesen Strabag von Jungunternehmern überrascht, die dank seiner Investments mit ihren Ideen durchstarten konnten. In der Sendung meinte er, dass er noch mit vielen Investments verbunden sei, teils auch Freundschaften geknüpft habe. „Es waren zehn Jahre, die ich sehr genossen habe“, so Haselsteiner.