„Welt hat israelische Geiseln schon abgeschrieben“

In Wien gab es am Wochenende einen Solidaritätsmarsch für die Geiseln, in Israel steigt indes der Frust darüber, dass diese noch nicht befreit wurden. Zuletzt entlud sich die Wut bei einem Trauermarsch für einen getöteten Israeli. Was kann Israel tun, um diesen Druck wieder auf die Hamas abzuladen?

Militärisch haben wir alles daran gesetzt, die Geiseln eigenhändig zu befreien. Wir haben leider nur zwei mal Erfolg gehabt. Und das in sechs Monaten. Hätten Sie mich im Oktober gefragt, hätte ich gesagt: wir werden mehr schaffen. Das zeigt, wie stark sich die Hamas in den vergangenen 20 Jahren im Gaza-Streifen eingegraben haben. Die USA haben in Mossul auch ein Jahr gebraucht, und das war nur eine einzige Stadt. In Gaza gibt es 20 solche Ballungszentren, in denen auch noch die zivile Verwaltung Hamas-unterwandert ist. Das zu brechen, dauert. Wissen Sie, Israelis sind von Grund auf ungeduldig. Die Leute sagen „bring them home NOW“, jetzt. Ich will auch jetzt, ich hätte gerne gestern. Aber dafür gibt es keine schnelle Lösung, und die langsame kostet einen hohen Preis. Aber den könnten wir uns alle ersparen, wenn die Hamas-Terrorregierung die Geiseln freilassen würden.