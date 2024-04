Lenker stirbt bei Crash, Stamm bohrt sich in Auto

„Die haben sich dort in der engen Kurve treffen müssen, das war Schicksal.“ – Eine Horrorvorstellung für Einsatzkräfte wurde in St. Oswald bei Freistadt am ersten Blick zur Realität: Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Holztransporter hatte sich ein Baumstamm auf der Fahrerseite durch die Windschutzscheibe gebohrt. Der Lenker (79) war tot. Doch das Holz war übers Lenkrad hinweg in den Beifahrersitz gerammt worden: „Wenn jemand dort gesessen hätte, er wäre gepfählt worden und ebenfalls tot.“