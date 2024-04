Fulminanter Wettstreit im Klagenfurter Konzerthaus

Hochkarätige Jury mit am Start

Die Juroren – Kammersängerin Bernarda Fink, der künstlerische Leiter der Taggenbrunner Festspiele, Arno Steinwider, Stadttheater-Direktor Matthias Walter, Annemarie Podesser, Professorin an der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik (GMPU), die Journalistinnen Sonya Kleindienst und Gerlinde Schager – werden die Darbietungen der Künstler bewerten. Es begleiten die GMPU, die „Kärntner Krone“ und der ORF. Der Bewerb wird via Livestream übertragen und im Radio gesendet. Gevotet werden kann mittels QR-Code. Während des Votings heizt das Brass-Ensemble BlechReiz ein. Erstmals gibt’s einen Publikumspreis zu gewinnen.