Das Kulturticket „kost fast nix“ für Studierende

Das Kulturticket ist natürlich auch beim ARTEDEA-Wettbewerb gültig, der vom Klagenfurter Lions-Club ins Leben gerufen wurde. Dabei werden fünf Kammermusik-Ensembles, die aus insgesamt 19 Gruppen von einer Jury ausgewählt wurden, in Wettstreit treten. „Und zwar auf einer 360-Grad-Bühne. Es gibt 2500 Euro zu gewinnen“, so Lions-Präsident Johannes Pöschl. Der Wettstreit wird in Zusammenarbeit von GMPU, „Kärntner Krone“ und ORF durchgeführt. Die Beiträge werden via Live-Stream übertragen. Erstmals gibt’s einen Publikumspreis.Termin: 10. April (19.15 Uhr) im Klagenfurter Konzerthaus