ORF-Elfmeterschießen | Hochsommer-Frühling

Hochsommer-Frühling. Wie nützen Sie heute diesen wunderbaren Sommertag? Gehen Sie spazieren, fahren Sie auf die Alm? Lassen Sie sich in einem Gastgarten verwöhnen, oder grillen Sie auf der Terrasse oder dem Balkon? Ja, was für ein wunderbarer Sommer-Sonntag! Getrübt höchstens durch Saharastaub und starken Pollenflug. Aber sonst – nützen wir diesen warmen Tag. Doch können wir uneingeschränkt genießen, wenn wir - siehe die gestrige „Krone“-Schlagzeile: „April-Wochenende mit Sahara-Wetter“ – wie nie zuvor viel zu frühe Hochsommertage erleben? Ja, wir dürfen es genießen, wenn wir so früh im Jahr mit T-Shirt oder gar Badeanzug raus in die Natur können. Wie wir auch die Pluspunkte der wärmsten Monate Februar und März aller Zeiten genießen konnten – natürlich!? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass all das nicht normal ist. Und kaum ein gutes Ende finden kann. Wenn wir im April 30 Grad messen – dann im echten Sommer 45? Meteorologen rechnen mit Wüstentemperaturen im Hochsommer. Unerfreulich aufgelockert von wüsten Unwettern… So ist eben die Natur? Nein, so ist sie natürlich nicht! Der menschengemachte Klimawandel wird täglich spürbarer. Nicht nur die Gletscher verschwinden. Die Uhr tickt. Wüstenklima schon im April: Wenn wir einfach so weitermachen, dann verwüsten wir unsere und die Zukunft unserer Kinder – natürlich!?