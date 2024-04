„Hass“, „Hetze“: Bestürzung nach FPÖ-Reden

NEOS: „FPÖ will EU zerstören“

Auch NEOS-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter zeigte sich entsetzt: „Die FPÖ will offenbar ihren Vertrag mit Putin erfüllen und die EU zerstören“, sagte er. Die FPÖ, Vilimsky „und ihre radikalen Freunde“ hätten am 9. Juni nur ein Ziel: „den Öxit“. „Wir NEOS lassen nicht zu, dass die blauen EU-Zerstörer und Putin-Freunde uns dieses Europa kaputt machen.“