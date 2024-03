Kickls Fahndungslisten: „Wird man dann ermordet?“

Arbeit. Wandel. Zukunft. So lautet das Motto der Wiener SPÖ im Burgenland, bei dem alles geladen war, was bei der Sozialdemokratie Rang und Namen hat. Nur einer kam nicht: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Eine Auftrittspremiere hatte der neue SPÖ-Vorsitzende Andreas Babler. Im „Krone“-Blitzgespräch spricht er über Kickls Fahndungslisten, den Umwidmungsskandal und das Thema Teuerung in der teuren Therme.